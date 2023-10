Calandra e Feola | “Approvata una mozione per riqualificare il parco giochi di via Maiori a Fregene”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fiumicino – “I luoghi di ritrovo nelle aree verdi del nostro territorio devono essere preservati. Per questo abbiamo presentato una, su nostra idea ma firmata da tutti i capigruppo, per la riqualificazione deldi via”. A parlare sono Stefano, capogruppo della Lega e Roberto, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Fiumicino, dopo l’approvazione all’unanimità – maggioranza e opposizione – in consiglio comunale. “L’obiettivo della– spiegano– è dare nuova vita all’areae risanare un terreno che troppo spesso diventa inagibile a causa del ristagno d’acqua, rendendo ai bambini quasi impossibile giocare. Sostituire o ...