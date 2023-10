Cagliari in crisi | le prime mosse sul mercato

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non è un gran momento per il, che sta già pensando aldi gennaio: il club, secondo il Corriere dello Sport, vuole...

... ossia di un periodo die di regressione, anche per l'assenza di sufficienti informazioni ... Le città di Carales () e Nora, Tharros e Turris Libisonis (Porto Torres) continuarono a essere ...... in testa alla classifica assieme al Milan, che batte una Lazio quasi in. Pareggio tra Juve e ... Bene il Bologna, benissimo il Monza del neo acquisto Papu Gomez, male il. Vola la Viola, ...

Fiorentina-Cagliari, Ranieri alza il muro contro la crisi: quote e ... La Gazzetta dello Sport

Fiorentina - Cagliari (3-0) Serie A 2023 la Repubblica

Toro, scelte obbligate Di conseguenza, oltre alla situazione di crisi emergenziale in difesa, l'allarme rosso risuona anche sulle fasce: con Vojvoda ancora in fase di recupero, disponbile nella ...Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini lo ha definito l’unico condottiero possibile in grado di trascinare i rossoblù fuori dalla crisi. Neanche la piazza mette sotto esame l’artefice della ...