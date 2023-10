Cagliari | il sindaco | «Nuovo stadio? Non abbiamo più notizie…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le parole di Paolo Truzzu,di, sulla situazioneper il club rossoblù. Tutti i dettagli Paolo Truzzu,di, ha parlato L’Unione Sarda deldel. PAROLE – «Sulle risorse siamo sempre fermi sullo stesso punto. Appena arriveranno, noi saremo immediatamente pronti a fare il bando per la gara internazionale. Dall’inizio dell’estate nonpiù avuto notizie dalla Regione. Per noi ilè importante non solo come opera ma, comesempre detto, anche come opportunità per il quartiere di Sant’Elia».