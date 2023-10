Bus precipitato a Mestre | il bilancio definitivo è di 21 morti e 15 feriti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) È di 21e 15ildell’incidente che ha coinvolto un bus di linea, ieri sera, a. La conferma è arrivata dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina. “Tra i deceduti sono stati identificate già 7 persone, di cui 4 ucraini, un italiano, ovvero l’autista, un tedesco e una donna di nazionalità non nota, forse ucraina”. All’alba, intorno alle 5 del mattino, sono terminate le operazioni di rimozione dell’autobusdal cavalcavia Rizzardi, nei pressi della stazione ferroviaria di, dove hanno perso la vita 21 persone, tra le quali ci sono anche due bambine. Altre 15 sono rimaste ferite, di cui 5 in gravi condizioni. Il busieri sera da un cavalcavia a ...