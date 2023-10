Bus Mestre | la notizia dell’incidente sui media internazionali

04 ott 11:44 Prefetto Venezia: chiesti tre giorni di lutto 'E' un momento di lutto per tutti, in cui stare in silenzio. Sia il presidente della ...

Mentre si intensificano le indagini per fare luce sull’incidente di Mestre (AGGIORNAMENTI LIVE), dove un autobus è precipita to da un cavalcavia ...

Così, all'Ansa, Massimo Fiorese, l'amministratore delegato de 'La Linea', l'azienda di trasporto a cui apperteneva ilprecipitato dal cavalcavia di, causando 21 morti. ( AGGIORNAMENTI ...AGI/Vista - Il pullman era elettrico. Le batterie hanno preso fuoco nell'impatto. Deceduto anche l'autista del mezzo. La procura di Venezia ha aperto fascicolo di inchiesta sulla strage. Si ipotizza ...

Mestre, bus di turisti stranieri cade da cavalcavia: 21 morti e 15 feriti | L'incidente forse per un malore dell'autista TGCOM

Incidente a Mestre, pullman precipita da cavalcavia. DIRETTA Sky Tg24

(Agenzia Vista) Roma, 4 ottobre 2023 Il pullman era elettrico. Le batterie hanno preso fuoco nell'impatto. Deceduto anche l'autista del mezzo. La procura di Venezia ha aperto fascicolo di inchiesta su ...Mestre, 4 ott. (askanews) - S'indaga sulle cause del terribile incidente avvenuto a Mestre, in Veneto, in cui sono morte 21 persone, 15 i feriti. Nelle immagini della polizia si vede il punto in cui ...