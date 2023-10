Bus Mestre | ipotesi e dinamica dell’incidente | cosa sappiamo

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un malore o un incidente legato al traffico che si è trasformato in un volo nel vuoto che è costato la vita a 21 persone, tra cui l’autista alla guida. Ladi quanto avvenuto sul cavalcavia di, dove un bus elettrico ha sfondato un doppio guardrail e ha preso fuoco dopo l’impatto, è ancora tutta da chiarire, ma le telecamere presenti e le due ‘scatole nere’ sul mezzo potrebbero aiutare. L’autobus viaggiava sulla corsia di destra, in pieno rettilineo, a una velocità ridotta a causa del “molto traffico” e “dalle immagini si vede un affiancamento”, spiega l’assessore veneto alla Mobilità Renato Boraso, ma servirà una valutazione più approfondita per capiresia successo pochi secondi dopo. Sul tratto di strada comunale dove è avvenuto l’incidente sono in corso lavori per ammodernare il cavalcavia tra cui ...