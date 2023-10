Bus Mestre | il tragico viaggio di nozze | si erano sposati 20 giorni fa Lei morta | lui in ospedale

Alle 19.38 lo schianto del pullman sul cavalcavia Rizzardi, a. Un volo di quindici metri , ... con l'affiancamento a un altroo a un guard - rail vecchio, oppure un malore dell'austista , ...L'Ad: 'ilsi è solo appoggiato'. C'è progetto per rifarlo

Incidente Mestre, pullman giù dal cavalcavia: un neonato tra le vittime la Repubblica

Bus precipitato a Mestre: almeno 21 morti e 15 feriti. L’ad della società: “Il guardrail sembra una ringhiera… La Stampa

(ANSA) - ROME, OCT 4 - The Venice prefect's department has confirmed that 21 people are dead after a bus plunged from an overpass above a railway line between the districts of Mestre and Marghera on ...Mercoledì, 4 ottobre 2023 Home > aiTv > Mestre, Zaia: l'autista era esperto e il bus recentissimo Roma, 4 ott. (askanews) - "Era un autobus elettrico, da quello che ci risulta era una macchina ...