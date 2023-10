Bus Mestre | Comune Venezia emette ordinanza su circolazione cavalcavia incidente

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)), 4 ott. (Adnkronos) - Dopo il gravestradale a, il settore Mobilità e Trasporti e Area Lavori pubblici deldiha emesso un'che regola lasulsuperiore di via della Libertà. Le principali disposizioni sono:"riduzione a una corsia per lavori di adeguamento normativo con limite di velocità di 30 chilometri l'ora", "divieto per i veicoli provenienti dal cavalcaferrovia di corso del Popolo di immettersi sulsuperiore", "regolamentazione delle corsie di rampa Rizzardi verso via Fratelli Bandiera o via Durando", disattivazione dei semafori nelle zone interessate e deviazioni "ed itinerari preferenziali per tangenziale e autostrada".

«Shuttle to Venice» (navetta per Venezia) aveva scritto nell’ultimo post su Facebook l’autista del pullman precipitato ieri a Mestre , un’ora e mezza ...

L'intervento di Volodymyr Zelensky all'evento per i 20 anni di Sky TG24 inizia con un ricordo per le vittime di, dove unsi è ribaltato per cause ancora da accertare . Il leader ucraino ...È colpa delle batterie Nel tremendo e tragico incidente di, che ha causato la morte di 21 persone, sono finite subito sul banco degli indiziati. Ildell'azienda cinese Yutong era il modello E12 , diciotto tonnellate e mezzo di stazza con batterie ...

Mestre, è strage: anche un neonato nel pullman giù dal cavalcavia - Il momento dell'incidente - Il momento dell'incidente RaiNews

Strage Mestre, le ipotesi: un malore improvviso o una distrazione dell'autista | La Procura: "Non ci sono segni di frenata né contatti con altri mezzi" TGCOM

Sul bus erano presenti persone di varie nazionalità ... Altri feriti invece si trovano al momento all’ospedale Dell’Angelo di Mestre, la cui direttorice ha dichiarato che i 6 feriti ricoverati hanno ...So che ci sono anche tanti feriti in questo incidente". L'intervento di Volodymyr Zelensky all'evento per i 20 anni di Sky TG24 inizia con un ricordo per le vittime di Mestre, dove un bus si è ...