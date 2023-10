Bus di Mestre | il procuratore | ancora vittime da identificare Difficile dargli un nome | useremo il Dna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nella tragedia di, come annunciato dalcapo di Venezia, Bruno Cherchi, è stato aperto «un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale», al momento senza indagati. E nella ricostruzione di quanto accaduto, almeno due punti sembrano accertati: il bus che ieri è precipitato da un cavalcavia anon ha urtato altri veicoli prima dell’incidente. E non ha lasciato segni di frenata sull’asfalto. Incidente bus di, aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale Gli inquirenti al lavoro sulla tragedia dinon tralasciano nessuna traccia, ogni minimo rilievo utile a un riscontro possibile per l’accertamento della verità. La luce del giorno aiuta a fare chiarezza sul disastro di una scena apocalittica e su uno spazio, quello del drammatico incidente, ...

Non era un lungo viaggio. Solo una corsa da Venezia a, una manciata di chilometri.nuovo, autista esperto. Non pioveva, non c'era nebbia. Il più garantito dei tragitti. E forse i turisti su quella navetta, stanchi di una bella giornata fra le ...Per l' incidente del pullman ache ha provocato 21 morti la procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di ...

(ANSA) - ROME, OCT 4 - Venice Prosecutor Bruno Cherchi on Wednesday ruled out the hypothesis that the bus that plunged from an overpass in Mestre on Tuesday had come into contact with ...La Procura di Venezia procede per il reato di omicidio plurimo stradale, per l'incidente del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre, con 21 morti e 15 feriti. Al momento non ci sono indagati.