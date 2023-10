Britti | Masini e Pelù a “Be Go Night – Due chiacchiere con…”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CASTELFIORENTINO – Marco, Joan Thiele e Piero, insieme ad Alex, sono gli ospiti della “Be.Go.– Due”, spazio serale della Be.Go. Music Academy (dal 5 all’8 ottobre presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino – FI), che sarà presentato da Angelo Baiguini di RTL 102.5. Quattro grandi artisti che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Shock acustico per, salta il tour Parte da Bologna il Carovane Tour di Helle Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle Oblivion Rhapsody al teatro Duse di Bologna Parte con Ben Harper il Moonland Festival di Sarzana Spoleto Jazz 2023: il calendario completo

Marco Masini, Joan Thiele e Piero Pelù, insieme ad Alex Britti, completano il parterre degli ospiti della “Be.Go. Night - Due chiacchere con…”, spazio serale della Be.Go. Music Academy (dal 5 all’8 ot ...Si completa il lotto dei personaggi famosi che prenderanno parte alla seconda edizione della BeGo Music Academy. Dopo l’ufficialità di Alex Britti e Marco Masini, infatti, al Teatro del Popolo arriver ...