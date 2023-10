Britney Spears nei guai | balla con dei coltelli e la polizia irrompe in casa | ecco il video

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non c’è pace per, che nonostante sia riuscita a liberarsi della presenza ingombrante del padre, continua ad essere tenuta sotto sorveglianza speciale dai suoi fan. La popstar alimenta la preoccupazione di chi la segue, poiché non sempre risulta totalmente lucida e non tutti si fidano delle sue condizioni di salute. A dimostrazione di questa...