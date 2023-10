Brescia | custodia cautelare per un anarchico | è indagato per la bomba alla scuola di polizia

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza dicautelare in carcere emessa dal gip del tribunale dinei confronti di un anarcoinsurrezionalista, accusato di attentato con finalita' di terrorismo e violazione della normativa sugli ...Era in carcere per altri reati ed è lì che i poliziotti della Digos dicoordinati dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, gli hanno notificato l'ordine dicautelare per l'attentato del 2015. Il 18 dicembre del 2015 l'uomo, legato ai ...

Dagli esami, le tracce genetiche combaciavano con quelle di Juan Antonio Sorroche. Oggi, il gip di Brescia ha emesso nei confronti di Sorroche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse ...L'uomo attualmente si trova in carcere: deve scontare 14 anni di reclusione per avere messo una bomba davanti alla sede della Lega di Treviso nel 2018 ...