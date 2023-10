... sei giorni dopo l'anniversario della strage di Piazza Fontana , quando un ordigno artigianale contenuto in una pentola a pressione esplose davanti alla scuola di polizia di. Non ci furono, ...... a, quando un ordigno contenuto in una pentola a pressione esplose nei pressi dell'ingresso ... gia' condannato a 14 anni di reclusione attualmente detenuto per aver messo nel 2018 una...

Bomba alla Polgai, ordinanza di custodia cautelare per Juan Antonio Sorroche Giornale di Brescia

Brescia, bomba contro la scuola di polizia: arrestato il responsabile dopo 8 anni TGLA7

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2023 "L'aumento del fondo sanitario nazionale, togliere il blocco delle assunzioni e investire sulla sanità territoriale sono fronti su cui costruire convergenze con l ...La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brescia nei confronti di un anarcoinsurrezionalista ... detenuto per aver messo nel 2018 ...