Borussia Dortmund-Milan oggi | come vedere partita in tv e streaming

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilfa visita al, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, nella sfida in diretta tv alle 21, vanno a caccia della prima vittoria dopo il pareggio casalingo all'esordio contro il Newcastle. "Noi andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere la. E' unaimportante che pesa, ma poi ci saranno altre 4 partite. Dopo non aver vinto la prima, sarà una gara importante. Loro in Champions non perdono in casa da novembre 2021. Noi abbiamo grande fiducia e daremo il massimo", dice il tecnico rossonero Stefano Pioli. Sulla squadra tedesca Pioli afferma: "Loro giocano un calcio offensivo. Giocano sempre con 5 giocatori offensivi. Possono concedere ...