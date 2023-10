Borussia Dortmund-Milan LIVE 0-0 | inizia il match

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Al Signal Iduna Park, ilvalido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Signal Iduna Park,si affrontano nelvalido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? –il. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, ...