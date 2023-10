Borussia Dortmund-Milan 0-0 | Pulisic | “Avversario difficile Ora concentrati sulle prossime partite”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Abbiamo affrontato un, ma non siamo stati precisi sotto porta”. Queste le parole di Christian, attaccante delintervenuto ai microfoni di Prime in seguito allo 0-0 contro il. “Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice. Abbiamo avuto le nostre occasioni, così come le ha avute il, ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Continueremo ad andare avanti, lavorare ed essere positivi. Sicuramente avremo modo di discutere della prestazione con Pioli e tutta la squadra, adesso è solo il momento di ricaricare le batterie e concentrarci sui prossimi impegni”. SportFace.

Dopo lo 0 - 0 all'esordio nel gruppo F di Champions League contro il Newcastle dell'ex Tonali, contro il. Match vibrante, con occasioni da una parte e dall'altra (clamorose quelle di Pobega, Giroud e Leao per i rossoneri) e tanta 'garra' in mezzo al campo, con l'ex bianconero Emre Can ...- Milan, la chiave della partita . Che cosa ha funzionato nel Milan . Che cosa non ha funzionato tra i rossoneri . Le pagelle del Milan . Top e flop del...

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non va oltre lo 0-0 il Milan di Stefano Pioli sul campo del Borussia Dortmund. Dominio del gioco rimasto per larghi tratti in mano a Leao e compagni, intervallato da ...Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Borussia Dortmund-Milan: c’è delusione per il risultato finale. Dopo lo 0-0 contro il Newcastle United a San Siro, altro 0-0 anche sul campo ...