Borussia Dortmund-Milan 0-0 | Pioli | “Quante occasioni non sfruttate | che peccato non aver vinto”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Nonostante l’avversario difficile abbiamo fatto una partita all’altezza, è unnonsfruttato le palle gol a nostra disposizione. Leche abbiamo avuto nel secondo tempo non sono statenel migliore dei modi. In Champions questi episodi spesso li paghi. È unnon essere riusciti a vincere, siamo stati all’altezza di ritmo e intensità mostrati da un avversario tosto come il”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, a Prime Video dopo lo 0-0 ottenuto in casa del: “L’intenzione ad inizio partita era quella di prendere alto il loro giro palla iniziale. Purtroppo non siamo stati continui come fatto vedere nel secondo tempo. ...

Dortmund (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non va oltre lo 0-0 il Milan di Stefano Pioli sul campo del Borussia Dortmund . Dominio del gioco rimasto per larghi ...

“Assolutamente no, non possiamo essere contenti. Abbiamo cominciato così così, abbiamo creato tante occasioni e dovevamo uscire da questo stadio ...

Dopo lo 0 - 0 all'esordio nel gruppo F di Champions League contro il Newcastle dell'ex Tonali, contro il. Match vibrante, con occasioni da una parte e dall'altra (clamorose quelle di Pobega, Giroud e Leao per i rossoneri) e tanta 'garra' in mezzo al campo, con l'ex bianconero Emre Can ...- Milan, la chiave della partita . Che cosa ha funzionato nel Milan . Che cosa non ha funzionato tra i rossoneri . Le pagelle del Milan . Top e flop del...

FINALE Borussia Dortmund-Milan 0-0: Giroud, Pulisic e Chukwueze sprecano sotto porta La Gazzetta dello Sport

Borussia D. - Milan (0-0) Champions League 2023 la Repubblica

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Borussia Dortmund-Milan: c’è delusione per il risultato finale. Dopo lo 0-0 contro il Newcastle United a San Siro, altro 0-0 anche sul campo ...Il Milan fa visita al Borussia Dortmund oggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, nella sfida in diretta tv alle… Leggi ...