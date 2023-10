Borussia Dortmund-Milan 0-0 | il tabellino

Commenta per primo Il Milan ha pareggiato 0 - 0 contro il: questo significa che, con la doppia sconfitta per 2 - 0 e 1 - 0 rimediata nelle semifinali della scorsa stagione dall'Inter e lo 0 - 0 maturato alla prima giornata dell'edizione ...Commenta per primo Il Milan non va oltre lo 0 - 0 in casa dele il cammino in Champions League si complica. Al termine del match, l'attaccante rossonero Rafael Leao è intervenuto a Prime : 'Contenti del pareggio Assolutamente no. Anche contro ...

Borussia Dortmund-Milan 0-0 | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

Borussia D. - Milan (0-0) Champions League 2023 la Repubblica

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Borussia Dortmund-Milan: c’è delusione per il risultato finale. Dopo lo 0-0 contro il Newcastle United a San Siro, altro 0-0 anche sul campo ...Il Milan fa visita al Borussia Dortmund oggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, nella sfida in diretta tv alle… Leggi ...