Borussia Dortmund-Milan 0-0 al 90? | è mancato il cinismo | UCL News

Il Milan ha pareggiato 0-0 contro il Borussia Dortmund : questo significa che, con la doppia sconfitta per 2-0 e 1-0 rimediata nelle semifinali...

Borussia Dortmund-Milan 0-0 MILAN Maignan 6,5: tiene in partita il Milan nel primo tempo con almeno tre parate parate. Sempre sicuro nelle uscit...

IL tabellino Borussia Dortmund-Milan 0-0 Marcatori: Borussia DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, C...

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Borussia Dortmund-Milan: c’è delusione per il risultato finale. Dopo lo 0-0 contro il Newcastle United a San Siro, altro 0-0 anche sul campo ...Il Milan fa visita al Borussia Dortmund oggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, nella sfida in diretta tv alle… Leggi ...