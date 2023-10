Borse chiudono poco mosse | Milano -0 | 17% Rendimenti Btp toccano il 5% | spread verso 200 punti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La politica monetaria delle banche centrali resta sotto i riflettori. Intanto negli Usa è caos al Congresso con la sfiducia allo speaker. Petrolio in ribasso, sale il gas. Euro resta debole

Apertura di settimana in rosso per le Borse europee che chiudono tutte in calo , mentre il focus degli investitori è sulle decisioni che la Fed ...

Euro ai minimi da marzo sotto 1,06 dollari, il gas balza a 44 euro ad Amsterdam per le minori forniture norvegesi

Wall Street sempre più in calo con Rendimento record dei Treasury, il decennale è ai massimi dal 2007. Tensione sui titoli di Stato italiani

Leeuropeein rosso • Il Portogallo non sarà più il paradiso dei pensionati. Il premier ha tolto le agevolazioni per calmierare il prezzo degli affitti

Borse Ue chiudono in rosso. Rendimento BTp decennale sui massimi al 4,9%, spread a 196 Il Sole 24 ORE

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-1,3%). Pesanti ribassi per Prysmian, Nexi ed Enel Milano Finanza

Bryan Garnier taglia il giudizio. Notevole sforbiciata anche al target price. Anche Citi lo ha rivisto, aprendo un catalyst watch negativo di 90 giorni su Nexi in vista dei risultati del terzo trimest