Bonus e sussidi | nasce l’app con l’elenco aggiornato e la possibilità di gestire le domande

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Milano, 4 ottobre 2023 – L’economia italiana dello scenario post-Covid19 è in continua lotta per evitare la recessione, con dati preoccupanti per quanto riguarda i conti dei cittadini del Bel Paese e la povertà in crescita. Rispetto al 2019, infatti, la pandemia ha dato una forte stoccata ai redditi delle famiglie italiane, ponendo i cittadini in una condizione di precarietà e di fragilità senza precedenti. A dirlo sono esperti di settore, tra cui anche Andrea Brandolini, vice direttore della Banca d’Italia, che ha recentemente ammesso che “la caduta dell’attività economica durante la pandemia ha avuto conseguenze per il reddito aggregato delle famiglie assai meno sfavorevoli che nelle due crisi precedenti”. Per poter essere di sostegno ai cittadini, lo Stato ha predisposto una serie dipensati per supportare le spese, soprattutto ...