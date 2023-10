Bonus colonnine domestiche veicoli elettrici | stanziati 80 milioni per gli impianti di ricarica per il biennio 2022-2023

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sono stati pubblicati i decreti direttoriali attuativi degli incentivi per l’acquisto e la posa diper ladeialimentati ad energia elettrica , dedicati a privati e condomini. La misura prevede due diversi momenti per la presentazione delle domande: dal 19 ottobre al 2 novembreper le installazioni effettuate nel(nel solo periodo che va dal 4 ottobre...

Pronte le istruzioni operative gli incentivi 2022 - 2024 previsti dalauto elettriche , che vanno a coprire fino all' 80% della spesa prevista da parte di privati e condomini. Con apposito decreto , il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ...di ricarica auto elettriche: domanda al via dal 19 ottobre 2023 Si potrà richiedere in modalità telematica, presentando domanda al MIMIT , ildell'80 per cento riconosciuto per ...

Un pacchetto di decreti del ministero delle Imprese e del made in Italy sblocca, dopo una lunga impasse, gli incentivi per gli impianti di ricarica domestici per le auto elettriche. Si tratta di 80 mi ...