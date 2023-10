Bonucci | inizio horror nell'Union Berlino | 6 ko dal suo arrivo | 4 in campo

Leonardo Bonucci , dopo tante polemiche e tanti musi lunghi, alla fine ha lasciato la Juventus per approdare in Bundesliga, all’Union Berlino . Il ...

... classifica deficitaria in Bundesliga: zona Champions lontana Complicato anche il cammino in Bundesliga: dall'di settembre l'Union Berlino ha perso quattro partite (in panchina nelle ......l'ex difensore dei bianconeri è stato protagonista in negativo nella dinamica che ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze dandoalla sua clamorosa rimonta: da 2 - 0 a 2 - 3 ....

Bonucci, palla sotto le gambe e inizia la rimonta Champions del Braga! Union ko Tuttosport

Bonucci-Union Berlino crisi da incubo: 6 sconfitte in fila. E beffa Champions Affaritaliani.it

Mancano solo poche ore al match del Celtic Park tra Celtic e Lazio con fischio d'inizio fissato alle 21.00. In merito alla sfida odierna l'ex biancoceleste Bruno Giordano ha detto la sua ai microfoni ...È davvero un periodo nero per Leonardo Bonucci all'Union Berlino. La squadra non riesce a trovare la vittoria da sei partite, un periodo di sfortuna che sembra inseguire il difensore ex Juventus, sia ...