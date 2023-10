Bomba contro scuola di polizia a Brescia | un arresto dopo quasi 8 anni

"Io qui e Giorgia a Lampedusa, non ci divideranno ". Matteo Salvini , dal palco di Pontida , mette subito in chiaro le cose intervenendo un paio di ore ...

Ilary Blasi , la frecciatina a Noemi Bocchi . Non si arresta la turbolenta vicenda sentimentale dell’ormai ex coppia di coniugi, Francesco Totti e ...

La Polizia di Stato sta eseguendo in queste ore un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brescia nei confronti ...

Il giocatore arrivato dal Chelsea in estate è dunqueil Video Assistant Referee, sistema entrato in vigore nel campionato di Serie A 2017 - 18. La prima volta in assoluto usato nell'...Si tratta di Juan Antonio Sorroche, gia' condannato a 14 anni di reclusione attualmente detenuto per aver messo nel 2018 unadavanti alla sede della Lega a Treviso. (NPK) 4 ottobre 2023

Un arresto sette anni dopo la bomba contro la Scuola di Polizia Agenzia ANSA

Brescia, bomba contro scuola di polizia: uomo arrestato 7 anni dopo Sky Tg24

La Polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un anarcoinsurrezionalista, accusato di attentato terroristico. Indagini hanno evidenziato la sua responsabilità ...Dalle indagini sono emersi elementi di responsabilità a carico dell'uomo per l'attentato commesso il 18 dicembre 2015, a Brescia, quando un ordigno contenuto in una pentola a pressione esplose nei ...