Bologna | KO Kristiansen | i tempi di recupero

Arrivano altre brutte notizie in casa Bologna. Si è fermato per infortunio anche Victor Kristiansen, rimarrà fuori per almeno tre settimane a causa di una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Il Bologna dovrà quindi rinunciare a Kristiansen fino alla fine di ottobre. Una brutta perdita per mister Thiago Motta, a partire dalla sfida contro l'Inter in programma nel prossimo turno di Serie A, nel quale il tecnico rossoblu dovrebbe affidarsi ad uno tra Corazza e Lykogiannis sulla sinistra di difesa, con il primo al momento in vantaggio sull'ex Cagliari.

