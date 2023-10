Blitz delle forze speciali ucraine in Crimea? Lo sbarco diventa un giallo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una pioggia di droni ucraini si è abbattuta sulla Russia la scorsa notte, mentre un gruppo di soldati di Kiev ha tentato unoin. Gli attacchi giungono nel pieno della controffensiva ucraina, con Kiev che deve fare i conti con l'incertezza sul futuro rifornimento di armi e munizioni dagli alleati occidentali, in particolare dopo lo stop del Congresso americano. "Sono convinto che gli Usa rimarranno con noi e anche l'Europa sarà dalla nostra parte", ha detto fiducioso Volodymyr Zelensky intervistato da Sky Tg24, ringraziando l'Italia e il premier Giorgia Meloni per il sostegno. E il presidente ucraino ha anche espresso il desiderio di ricevere Papa Francesco: "Il Papa è stato invitato in Ucraina da me, sarei molto lieto se venisse in Ucraina". La Russia, tramite il suo ministero della Difesa, ha riferito di avere abbattuto 31 droni ...