ha sottolineato che la Russia di Vladimir Putin ha violato i "principi dell'ordine internazionale" e ha affermato la necessità di difenderli ora per evitare che Mosca invada altri Paesi in ...Se dovesse perdere la vita,Politico.eu, la costituzione prevede che ad assumere la guida ... L'ha detto - lo scorso anno - anche il segretario di Stato americano Antony(nella foto) ...

Blinken spiega che gli Usa aiuteranno l’Ucraina anche se c’è scetticismo Globalist.it

Blinken, Kuleba e lo sharp power chirurgico delle patatine del ... Formiche.net

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha riconosciuto che negli Stati Uniti esiste una dose di scetticismo riguardo alla possibilità di continuare a sostenere l’Ucraina che si oppone ...John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, ha detto in un briefing con la stampa che gli Usa hanno «fondi per sostenere i bisogni dell’Ucraina ancora per un po’ ma il ...