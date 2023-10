Bisseck | «Colonia | 1 milione dall’Inter? Sono stato lì quindici anni»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)torna a parlare del suo passato alin un’intervista rilasciata al portale tedesco GeissBlog, vicine alle vicende dei Geißböcken. In particolare, il difensore tedesco conferma il pagamento da parte dell’Inter di unnei confronti del club che lo ha formato calcisticamente. PREMIO FORMAZIONE – Yannè cresciuto nelle giovanili del, prima di essere ceduto più volte in prestito fino ad arrivare all’Inter. Del suo passato ne ha parlato così: «Gli ultimi contatti con ilrisalgono al 2019-2020 quando ero in Olanda. Non ho mai ricevuto molti aiuti da loro, ho sempre fattu tutto da solo. Non mi sentivo molto considerato da loro. Se i responsabili avessero pensato che non avevo le qualità necessarie, avrebbero potuto dirmelo prima, ma questo ormai è ...