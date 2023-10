Birra irpina senza glutine premiata a Bologna

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAncora premi per il Birrificio Ventitré. Questa volta il marchio grottese si è aggiudicato due medaglie nell’ambito del “World Gluten Free Beer Award” e del “Best Bio Beer”, in occasione del 35° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale a(SANA). “Desnuda”,chiara Gluten Free ad alta fermentazione e bassa gradazione alcolica, adatta anche a chi è celiaco o intollerante alha ricevuto la Medaglia d’argento nella Categoria “High Fermentation-Low Alcohol Content” e Medaglia di bronzo nella Categoria speciale “Fratelli La Bufala” quale “Migliorein abbinamento alla pizza margherita”. La soddisfazione non solo per i 4 giovani soci del Birrificio Ventitrè: Guido Annicchiarico Petruzzelli, Jacopo Cardinale, Jenni ...