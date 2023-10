Biopic Fest 2023 | vincono Safe Place e Ainu Neno An Ainu Ecco tutti i titoli premiati

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)di Juraj Leroti? eAndi Laura Liverani e Neo Sora.nella 4ª edizione delival Annunciatii premi della 4ª edizione del(qui il sito internet ufficiale). Miglior Film di finzione, Premio della Giuriadi Juraj Leroti? “Per come l’autore ha saputo adattare il mezzo cinematografico a sottile, penetrante strumento terapeutico, la cui funzione catartica valesse per se stesso come pure per chiunque abbia dovuto confrontarsi, in ...