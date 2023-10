Bill Gates acquista Castello di Portofino | vuole trasformarlo in hotel di lusso

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo varie voci che si rincorrevano, adesso la notizia è ufficiale:attraverso la società Four Seasons hato Villa san Giorgio, nota come ildi. Il fondatore di Microsoft avrebbe comprato ilcon l'obiettivo di farne undi. La cifra d'acquisto pare si aggiri tra i 50 e i 60 milioni di euro. Ma si profila all’orizzonte qualche grattacapo per. Infatti, per trasformare ilin albergo extrasi dovrà tener conto della necessità di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile. La posizione del sindaco diIldiè infatti a uso "abitativo residenziale" e ...

