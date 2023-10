Biden chiama gli alleati | Gli Usa non mollano Kiev

Biden chiama Meloni e i leader occidentali. "Avanti uniti con Kiev" Il presidente rassicura gli alleati. Caos Usa: la Camera destituisce lo speaker McCarthy. È la prima volta

Biden richiama i cittadini americani all'unità nell'anniversario dell'11 settembre 2001 Il presidente Joe Biden ha esortato gli americani a rimanere uniti, malgrado le divergenze politiche, in occasione del 22esimo anniversario degli ...

Biden chiama Giappone e Corea : così prende forma l’Asian Nato Yoon e Kishida voleranno a Washington per un trilaterale con Biden: ecco tutti i temi in agenda. La Cina, in allerta, osserva le mosse Usa. The ...

Ennesima gaffe di Biden : chiama Zelensky con il nome di Putin "Vladimir e io", esordisce così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso in cui l'inquilino della Casa Bianca riporta le ...

Ennesima gaffe di Biden - al vertice di Vilnius chiama Zelensky "Vladimir" (Agenzia Vista) Vilnius, 13 July 2023 Nuova gaffe per il Presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa al vertice Nato di Vilnius, in Lituania, dove ...