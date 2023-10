Benevento | corso Nazionale per Arbitri di Calcio per la stagione sportiva 2023 2024

Tempo di lettura: < 1 minuto Il campionato di Serie C è alle porte, e l’occasione per stuzzicare il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa , ...

Concorso pubblico, per la copertura di 2 Posti di assistente Amministrativo , riservato agli iscritti presso i Centri provinciali per l’impiego, ...

Tempo di lettura: 2 minutiÈ Organizzata per il prossimo giovedì 28 Settembre, a partire dalle 10.300, presso la Sala Conferenza de il Centro per ...

Comunicato Stampa L’Associazione Italiana arbitri indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione sportiva 2023/2024. La Sezione di ...

. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a 3 anni e 6 mesi, ma il giudice Francesca ... Il giorno successivo ancora un'aggressione e le urla nei confronti di uno dei figli,in aiuto ......il Teatro Comunale "Vittorio Emmanuele" di, si terra il Gala di Premiazione della XV edizione. La serata sara condotta da Gigi & Ross e con la partecipazione di Francesco Arca. Nel...

L'Associazione Italiana Arbitri indice il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio per la stagione sportiva 2023/2024. La Sezione di Benevento dà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che a ...La Samte, Società partecipata dalla Provincia di Benevento per la gestione del ciclo rifiuti ... prima giornata di gare dei Campionati del Mondo paralimpici di scherma in corso a Terni. La ...