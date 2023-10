Bene Leao | Giroud impreciso | le pagelle di Borussia-Milan

Mario Balotelli , attaccante dell'Adana Demispor è intervenuto in diretta a TvPlay per parlare del suo futuro e fra il serio e il...

... alto 1.71, veloce, dinamico, scattante, è dotato di un ottimo dribbling in velocità, crossa, ... Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud e, è ...Il Milan ha invece grande potenzialità e tre giocatori fuori media come Maignan, Theo e: loro se stannospostano gli equilibri in una stagione. La Juve Squadra giovane, ha ragione Allegri, ...

Sorrentino avvisa il Milan: "Bene puntare su Leao, ma la squadra dev'essere pronta sempre" Milan News

È la notte di Leao: il Milan gli chiede gol e magie da 10 per decollare La Gazzetta dello Sport

Non sta bene Pioli avrebbe fatto meglio a toglierlo… (69’ Florenzi ... Ma lui non fa niente per farselo consegnare tra i piedi…) RAFAEL LEAO 6 Due-tre sgommate sulla fascia soprattutto nel primo ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...