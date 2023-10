Bellissima sorpresa per tutti i tifosi del Napoli | omaggio ad Osimhen FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Arriva una splendidaperdel. Pronto un nuovo gadget che omaggia Victor Osimhen. Victor Osimhen è il volto del. L’attaccante nigeriano a suon di gol e prestazioni strepitose si è preso il cuore deiazzurri. Le sue reti sono state fondamentali lo scorso anno per permettere aldi tornare sul tetto d’Italia trentatré anni dopo l’ultima volta. Osimhen ha concluso la stagione come capocannoniere della Serie A staccandogli altri centravanti del campionato. Iazzurri hanno trovato in Osimhen un nuovo eroe dopo che in estate se ne erano andati Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. La grande stagione scorsa ha ovviamente fatto finire Victor Osimhen al centro di ...