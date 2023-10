Bellingham | «Un goal alla Maradona? Penso che sia un po’ troppo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha sorpreso tutti con un grandee ha così saputo dimostrare il suo valore. Intervistato dUefa ha così commentato la sua partita, importante per decidere le gerarchie del girone: «Venire qui a giocare una partita molto dura del girone, e adesso darci un po’ di respiro in classifica è stato importante. Significa che possiamo concentrarci partita dopo partita e non preoccuparci di cosa avvenga dietro di noi. Adesso pensiamoprossima, sebbene siamo felici di come abbiamo giocato in questa».è anche stato autore di una prestazione unica, ma che preferisce evitare di discutere: «Non la analizzo davvero finché non la guardo. Ma sono contento, ora concentriamoci sulla prossima partita». La rete è stata poi descritta da diversi giornali come un qualcosa di vicino a ...