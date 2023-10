Bellingham | il gol maradoniano col passo di Zidane | va paragonato ai geni del calcio El Paìs

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Quando ti raccontano delle partite del Real Madrid la domanda non è più «Ancora?», ma «come ha fattoquesta volta?». E così passano i giorni, con nove vittorie in dieci partite. Questa squadra in formazione ora appare più armata, sempre attorno all’inglese, cannoniere, assistente, recuperatore”. Ellegge la vittoria del Real a Napoli nell’evidenza di un solo enorme protagonista:. E come non potrebbe essere altrimenti. “L’inglese – scrive El– è rapidamente arrivato a quel punto in cui compaiono improvvisamente paragoni con i. A Napoli, nel tempio di una delle divinità più selvagge della storia del, correva con il controllo di chi si muove nel suo giardino. Fino a quando, con un vago omaggio, ha ricordato al mondo ...