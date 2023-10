Bellingham come Maradona? La risposta sul paragone non lascia dubbi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Judeè stato il vero pericolo del Real Madrid ieri sera. Nel post partita ha commentato il suo straordinario gol. Il Napoli ha affrontato il Real Madrid di Carlo Ancelotti praticamente alla pari. Gli azzurri hanno disputato una partita di altissima qualità e sono stati capaci di tenere testa ai fenomeni mondiali dei Blancos. Gli azzurri sono riusciti anche a passare in vantaggio grazie alla spizzata di Leo Ostigard, secondo gol consecutivo, e hanno dimostrato di essere una squadra in grado di poter dire la sua anche su palcoscenici importantissimi. Gli azzurri, nella seconda frazione di gioco, hanno dominato in lungo e in largo conquistando prima il rigore e poi costruendo almeno altre tre occasioni con Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski. Poi è arrivata la botta dalla distanza di Federico Valverde che ha messo fine ai sogni di gloria degli azzurri. ...

L'Osservatore Tecnico UEFA, Ole Gunnar Solskjær, spiega come Jude Bellingham e la qualità nel possesso palla hanno aiutato il Real Madrid a battere i campioni d'Italia.

