Beckham | nella serie Netflix racconta del suo disturbo ossessivo-compulsivo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), lasulla vita di David, è in streaming dal 4 ottobre. Nel documentario in quattro episodi l’ex calciatore inglese parla di sé a 360 gradi con grande onestà. Un viaggio appassionante e introspettivo che rivela anche aspetti inediti della vita del grande campione inglese.è stato (ed è tuttora) una superstar internazionale nonché forse il primo giocatore di calcio ad aver abbracciato il mondo delle partnership con i marchi. Diventando una celebrità anche fuori dal campo., ad esempio, del grande trauma che è stato ritrovarsi improvvisamente, a 23 anni, l’uomo più odiato di tutta la Gran Bretagna dopo essere stato espulso dagli ottavi di finale dei Mondiali del 1998, espulsione che portò l’Inghilterra a perdere contro l’Argentina: “Subivo ...

Life&People.it | Una nuova sfida, questa volta nel campo dei profumi per Victoria Beckham . La Posh Spice ha infatti annunciato il lancio di una ...

Life&People.it | Una nuova sfida, questa volta nel campo dei profumi per Victoria Beckham . La Posh Spice ha infatti annunciato il lancio di una ...

Eravamo l'uno contro l'altro", raccontaserie '...che la famosa Rebecca Loos altri non era che l'assistente personale diquando nel 2003 ha cominciato a giocare con il Real Madrid e si trovava, quindi, più frequentemente in Spagna....

David Beckham e il disturbo ossessivo compulsivo nella nuova serie Netflix sulla sua vita Radio Deejay

I Beckham sul red carpet come non li avete mai visti: da David e Victoria ad Harper Vanity Fair Italia

Piccola guida ai prinicipi attivi hi-tech di ultima generazione, i più amati dalle celebrities come Jennifer Lopez, Keira Knightley e Victoria Beckham.La serie-documentario di David Beckham con Netflix è stata presentata in anteprima a Londra. Il famoso ex calciatore si è presentato sul red carpet ...