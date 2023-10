Beatrice Luzzi ha avuto un flirt con una star di Hollywood?

Al Grande Fratello sta per nascere una nuova storia d’amore! Beatrice Luzzi ha confessato l’interesse per un coinquilino del reality? Sarà vero ...

Oggi Beatrice Luzzi è una dei concorrenti del Grande Fratello, ma in passato – oltre che una dei protagonisti di Vivere – è stata anche la fidanzata ...

Beatrice Luzzi pare si sia presa una cotta per un inquilino della casa del Grande Fratello 2023 . Infatti, parlando con alcuni suoi compagni, ...

In un’edizione tanto fiacca come per ora si è dimostrata nelle prime sette puntate, uno scoop di un flirt con un attore Hollywoodiano equivale alla ...