Beach volley | Mondiali 2023 | l’Italia ci prova! Nicolai Cottafava in gran forma | Ranghieri Carambula per la ciliegina sulla torta e Rossi Lupo…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tre coppie azzurre al via di un Mondiale. Se si escludono le edizioni casalinghe non sono tante le occasioni in cuisi è presentata con un contingente così nutrito all’appuntamento iridato, segno che in questo momento i cambiamenti degli ultimi anni stanno dando frutti e i risultati sono sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori con due podi nell’Elite 16 e tantissimi piazzamenti nella top 10 da parte delle due coppie di punta del movimento.hanno vissuto una magica stagione del ritorno assieme. Si sono ritrovati ed hanno subito ottenuto risultati straordinari ed insperati: i due terzi posti di Montreal e Doha, i tre quinti posti estivi sono, come si suol dire, tanta roba ed è fisicologico il calo di rendimento che c’è stato fra agosto e settembre con risultati un po’ al di sotto delle aspettative ...