Bce | tassi sui nuovi mutui nell' eurozona saliti a massimi 12 anni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Idi interesse suiper l'acquisto di casa'area euro hanno raggiunto i livelli più elevati da 12a questa parte. Al 3,85% in media, ad agosto hanno segnato un aumento di 9 ...

La Banca centrale europea () ha indicato che l''indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese è aumentato di 5 punti base al 4,99% ad agosto 2023 (ai massimi da novembre 2008), guidato dall'...Dall'estate del 2022 laha effettuato 10 rialzi consecutivi deidi interesse ufficiali dell'area euro, per un ammontare complessivo di 4,50 punti percentuali, ovvero 450 punti base. Dopo l'...

"In base alla nostra attuale valutazione, riteniamo che i tassi di interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un ...Roma, 4 ott. (askanews) – “In base alla nostra attuale valutazione, riteniamo che i tassi di interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente ...