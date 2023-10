Bayern Monaco | Muller esalta Tel | «Ricorda Robben»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Thomas, attaccante del, ha parlato del compagno Tel e l’ha elogiato paragonandolo aThomas, attaccante del, ha parlato del compagno Tel e l’ha elogiato paragonandolo a. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Si vede che vuole sempre fare gol e anche questa è una grande qualità. Anche Arjena volte faceva lo stesso, andava dritto per la sua strada anche se aveva un compagno al fianco e questo gli ha permesso di segnare tanti gol».

Riportiamo le formazioni ufficiali di Copenhagen-Bayern Monaco , sfida valevole per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà ...

Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 e lo fa con alcuni risultati davvero sorprendenti. Non sono ...

Non un bel periodo per l’ex difensore del Napoli Kim al Bayern Monaco . Già qualche giorno fa, infatti, una leggenda del club bavarese, Lothar ...

Thomas Muller , bandiera del Bayern Monaco , ha parlato del giovanissimo compagno di reparto Mathys Tel: “Si vede che vuole sempre fare go...

... mai così male dalla stagione 1989/90, mentre in coppa i Red Devils sono il fanalino di coda del loro girone dopo la sconfitta di misura contro ile quella decisamente più clamorosa ad ...L'attaccante statunitense del New York ha esordito domenica in MLS a soli quindici anni e su di lui ci sono anche Manchester City, Manchester United,e Real Madrid.

Bayern Monaco, lo svincolato Jerome Boateng si allena con la squadra GianlucaDiMarzio.com

Bayern Monaco, ritorno di Boateng a parametro zero Calcio News 24

Luca Toni, ex attaccante tra le altre di Roma, Bayern Monaco e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a FCInterNews.it, parlando anche della Serie A: "Quest'anno sarà un campionato bello ...Impresa del Galatasaray a Manchester. Cade l’Arsenal contro un Lens in partita fino al triplice fischio. Bayern Monaco in rimonta sul Copenhagen. Colpo Real Sociedad, PSV-Siviglia 2-2 La squadra di ...