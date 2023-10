Battuta su Ilary Blasi stronca Francesco Totti e Noemi Bocchi | il video diventa virale

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In una serata romana all’insegna del divertimento,e la sua compagnasi sono goduti lo spettacolo di Pio e Amedeo al Teatro Brancaccio, ma quello che doveva essere un momento di relax si è trasformato in una scena di disagio quando i due comici hanno lanciato unatagliente sulla separazione tra l’ex capitano della Roma e. Il siparietto, ripreso da molti spettatori, èto immediatamentesui social media, alimentando la curiosità dei fan. Ma come ha reagito la coppia alla provocazione? Pio e Amedeo tirano in ballo: la reazione di...