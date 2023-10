Bastoni | rientro dal 1? in Inter-Benfica | Di Maria disinnescato

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Alessandroè tornato in campo dal 1? in. La prestazione del difensore, pur senza acuti, è di alto livello. Dicon efficacia– Alessandro, dopo un match di riposo, è sceso in campo dal 1? ined ha subito risposto presente. Il difensore, pur non riuscendo a dare il solito contributo in fase offensiva, ha svolto un eccellente lavoro di copertura, soffrendo praticamente zero contro l’elemento più pericoloso dei lusitani: Angel Di. Il “Fideo” non si è mai acceso, andandosi ad infrangere spesso contro il muro difensivo nerazzurro. L’ex Juventus non ha trovato sbocchi come suo consueto, grazie soprattutto all’applicazione di ...

... prima della rifinitura, che non dovrebbe servire a sciogliere dubbi in quanto la formazione di partenza sembra una certezza, con la conferma di Pavard e lo scontatofra i titolari di,...I nerazzurri dovrebbero partire con Sommer confermato tra i pali, mentre davanti a lui la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da Pavard, Acerbi e, aldopo il turno di ...

Cancellieri, il ruolo di Bastoni S. e il rientro di Caputo: le ultime sulla formazione dell’Empoli SOS Fanta

Bologna-Empoli: le probabili formazioni - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Le parole di Alessandro Bastoni nel pre-partita di Inter-Benfica, match di Champions League valido per la seconda giornata della fase a gironi Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Inter-Benfi ...