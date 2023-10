(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Prima partita e prima vittoria per il Familainnella stagione. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos sconfigge nettamente l’AZS UMCS, sponsorizzato quest’anno Polski Cukier, per 70-50. Prova solida da parte delle scledensi, che ricavano 13 punti da Arella Guirantes e 10 a testa da Jasmine Keys e Robyn Parks. L’unica del team polacco a tenere il passo è Channon Fluker con 14 punti. Dominio a rimbalzo: 48-34. Pronti via, e nelle polveri abbastanza bagnate è il Famila a farsi strada con Keys, Guirantes e Reisingerova: 6-0. Fluker, Gustavsson e Fiszer ribaltano la situazione (9-12), solo per vedere un controparziale di 10-0 da parte delle orange, quest’oggi in un’inedita maglia bianca con arancione orizzontale e righe verticali blu. Dal 19-12 di fine primo quarto ...

A Lublino, in Polonia, si sono conclusi i Mondiali di Basket 3×3 a livello Under 23. Le vittorie, nel torneo maschile e in quello femminile , sono ...

Nella scorsa stagione la Virtus Bologna ha fatto il suo esordio in Eurolega in campo femminile , e si è trovata a perdere quattro partite sul filo di ...

REGGIO EMILIA - Un intero weekend dedicato al. Sabato 7 ottobre alle 19 ci sarà l'atteso derby di serie B tra la Chemco Puianello e Scandiano. Domenica 8 ottobre invece alle 9 del mattino la palestra Menozzi di Sesso, in città, ...: Esordio stagionale, in Eurolega, per la Segafredo, che sarà impegnata questa sera, al PalaDozza, contro le polacche del Polkowice. Palla a due alle ore 20:30. - L'Assessora allo ...

Basket femminile, Eurolega 2023-2024: Schio balla da vincente all'esordio, Lublino sconfitta agilmente OA Sport

Serie A1 Femminile, la RMB BRIXIA BRESCIA parte con il piede giusto BresciaToday

C'è aria di rottura tra il Comune di Bologna e la Virtus basket femminile. A causa dei costi per l'affitto di piazza Azzarita, la società bianconera ha deciso (per il momento) di abbandonare il ...C'è aria di rottura tra il Comune di Bologna e la Virtus basket femminile. A causa dei costi per l'affitto di piazza Azzarita, la società bianconera ha deciso (per il momento) di abbandonare il ...