Basket femminile | debutto vincente per la Virtus Bologna in Eurolega | battuto il Polkowice per 90-69

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tutto abbastanza facile per lanella prima giornata del girone B dell’2023/2024 di. Al PalaDozza, le ragazze di Pierre Vincent hanno giocato un’ottima partita contro ile si sono imposte con un netto 90-69. Fondamentale per le V Nere un terzo quarto straordinario da 31-19, che ha permesso di prendere definitivamente il largo. La migliore in campo è stata Cecilia Zandalasini, autrice di 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, ma vanno segnalati anche i 19 di Ivana Dojkic e i 12 di Olbis Andrè. Inutili invece per la squadra polacca i 16 di Brianna Fraser e i 13 di Charli Collier. Dopo un inizio equilibrato (7-6), laaumenta il ritmo e allunga fino al +10 con il trio Zandalasini-Dojkic-Consolini ...

A Lublino, in Polonia, si sono conclusi i Mondiali di Basket 3×3 a livello Under 23. Le vittorie, nel torneo maschile e in quello femminile , sono ...

Nella scorsa stagione la Virtus Bologna ha fatto il suo esordio in Eurolega in campo femminile , e si è trovata a perdere quattro partite sul filo di ...

Prima partita e prima vittoria per il Famila Schio in Eurolega nella stagione 2023-2024 . La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos sconfigge ...

REGGIO EMILIA - Un intero weekend dedicato al. Sabato 7 ottobre alle 19 ci sarà l'atteso derby di serie B tra la Chemco Puianello e Scandiano. Domenica 8 ottobre invece alle 9 del mattino la palestra Menozzi di Sesso, in città, ...: Esordio stagionale, in Eurolega, per la Segafredo, che sarà impegnata questa sera, al PalaDozza, contro le polacche del Polkowice. Palla a due alle ore 20:30. - L'Assessora allo ...

Basket femminile, Eurolega 2023-2024: Schio balla da vincente all'esordio, Lublino sconfitta agilmente OA Sport

Serie A1 Femminile, la RMB BRIXIA BRESCIA parte con il piede giusto BresciaToday

Polkowice: Baric. Friskovec, Gertchen, Fraser, Stankovic. Buona la prima anche in EuroLega per la Virtus femminile, che dopo la vittoria della SuperCoppa e della prima di campionato, porta a casa ...C'è aria di rottura tra il Comune di Bologna e la Virtus basket femminile. A causa dei costi per l'affitto di piazza Azzarita, la società bianconera ha deciso (per il momento) di abbandonare il ...