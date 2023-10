Basket | Eurolega 2023-2024 | la Virtus Bologna comincia il suo cammino ospitando lo Zalgiris

Nella scorsa stagione la Virtus Bologna ha fatto il suo esordio in Eurolega in campo femminile , e si è trovata a perdere quattro partite sul filo di ...

Il programma con le date , gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di Basket . Prende ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Olimpia Milano , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Zalgiris , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Comincia ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Olimpia Milano , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Zalgiris , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Comincia ...

... esordiranno inin Turchia, affrontando venerdi' sera alle 19.45 il locale e temibile team del Fenerbahce. Il responsabile dell'area tecnica della Gevi Napoli, Pedro Llompart, ospite ...Le venete in campo in casa contro le polacche del Lublin, emiliane in trasferta contro il ...

Eurolega al via con Olimpia Milano e Virtus Bologna: obiettivi e ambizioni delle italiane Eurosport IT

Tutto pronto per l'esordio stagionale in EuroLeague in casa Virtus. Domani a Bologna arriveranno i lituani del Zalgiris Kaunas, con palla a due alle 20.30. Squadra al completo, con Ognjen Dobric che ...Il capitano dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zalgiris Kaunas.