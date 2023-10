Basket | Eurocup | il Venezia perde 69-76 contro i London Lions

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il69-76. La partita, gestita per i primi tre quarti dalla squadra italiana, rappresenta il debutto europeo del, che ha sfidato i londinesi in casa, senza riuscire ad avere la meglio nel quarto e decisivo tempo. Ilha debuttato in, in casa dei. Nonostante la sfida si riveli subito difficile, la squadra italiana riesce a conquistare il primo quarto per 25-17. Iperò si presentano più grintosi nel secondo quarto e la gara si fa più difficile. Ini tengono testa ai londinesi, e dopo dieci minuti di fatica, chiudono il primo tempo vittoriosi in 41-38. Nelle prime fasi del terzo ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Ulm-Trento , sfida valida come 1^ giornata del Gruppo B dell’Eurolega 2023 / 2024 di basket . Comincia ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta London Lions - Venezia, valida per l'2023/2024 di. RISULTATI E CLASSIFICHE STREAMING E TV " La partita sarà visibile in diretta tv ...Spazio poi al volley con Italia - Germania del preolimpico e alla ginnastica con i Mondiali di Anversa e alcon l'e la Serie A. Infine, spazio al tennis con il combined di Pechino.

Basket, EuroCup: la Reyer Venezia inciampa all’esordio a Londra OA Sport

Sky Sport – basket: al via l’edizione 2023/2024 della “BKT EuroCup” con due italiane in corsa Sportando

Esordio con sconfitta per gli orogranata in terra londinese. La squadra di coach Spahija paga le cattive percentuali nell’ultimo quarto e i London Lions ...Dopo il successo all'esordio in campionato contro Tortona, l'Umana Reyer Venezia si prepara per il debutto in BKT Eurocup a casa dei London Lions. Oggi ...