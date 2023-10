Basket | coach Paolo Campani presenta la nuova Ies Sport Pisa

Sarà Luca Banchi a prendere il posto di Sergio Scariolo sulla panchina della Virtus Segafredo Bologna per la stagione agonistica 2023-2024. In ...

Una vera e propria sorpresa per Cantù a pochi giorni dall’esordio in A2 che ha deciso di esonerare Meo Sacchetti dalla panchina. I rapporti fra il ...

Il Gap solcato dai ragazzi diSerra è troppo ampio. Finisce 77 - 69 la prima partita di ... Ufficio Stampa RivieraBancaRimini

Numerose e agguerrite le avversarie delle pisane Ies, Cus e Gmv nel girone C del campionato di Divisione Regionale 2 Pisa, 4 ottobre 2023 – A pochi giorni dall’avvio del campionato di Divisione ...Nell’ultima stagione è arrivata la storica vittoria della prima Coppa Italia, per quella che sta per partire Brescia ha alzato l’asticella e sogna in grande. Coach Alessandro Magro potrà lavorare con ...